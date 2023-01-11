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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Запорожье за сутки более полусотни вражеских ударов: полиция показала фото

Киев • УНН

 • 438909 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На Запорожье российские оккупанты за минувшие сутки нанесли более полусотни вражеских ударов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, пишет УНН.

На Запорожье за сутки более полусотни вражеских ударов: полиция показала фото

Цитата

"Военнослужащие страны-агрессора попали по райцентрам и селам Пологовского и Васильевского районов. Повреждения получили жилые дома и инфраструктурные объекты. Информации о раненых гражданах не поступало", - указали в полиции.

Детали

По данным правоохранителей, россияне продолжают уничтожать подконтрольные Украине территории, в частности населенные пункты Пологовщины. В Ореховской и Гуляйпольской громадах значительным разрушениям подвергся жилой фонд. Оккупанты уничтожают имущество граждан и дома.

В Васильевском направлении ситуация также остается неспокойной. Армейцы рф накрыли залповым огнем жилую и гражданскую инфраструктуры в Степногорске и Приморском, указали в полиции.

Все факты вооруженной агрессии задокументированы правоохранителями. По собранным доказательным материалам следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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