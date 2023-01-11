На Запорожье за сутки более полусотни вражеских ударов: полиция показала фото

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"Военнослужащие страны-агрессора попали по райцентрам и селам Пологовского и Васильевского районов. Повреждения получили жилые дома и инфраструктурные объекты. Информации о раненых гражданах не поступало", - указали в полиции.

Детали

По данным правоохранителей, россияне продолжают уничтожать подконтрольные Украине территории, в частности населенные пункты Пологовщины. В Ореховской и Гуляйпольской громадах значительным разрушениям подвергся жилой фонд. Оккупанты уничтожают имущество граждан и дома.

В Васильевском направлении ситуация также остается неспокойной. Армейцы рф накрыли залповым огнем жилую и гражданскую инфраструктуры в Степногорске и Приморском, указали в полиции.

Все факты вооруженной агрессии задокументированы правоохранителями. По собранным доказательным материалам следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.