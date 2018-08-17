На Запоріжжі вже збудували шість нових футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Запорізькій області з початку року збудовано та введено в експлуатацію шість нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Запорізькій ОДА.
При цьому в облдержадміністрації уточнили, що до кінця року на території області з'явиться загалом 8 нових футбольних міні-полів: роботи на двох об'єктах наразі тривають.
Як писав УНН, футбольну інфраструктуру розбудовують також на Луганщині.
Загалом у Федерації футболу України планують, що цієї осені по всій країні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.