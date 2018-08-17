На Запорожье уже построили шесть новых футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Запорожской области с начала года построено и введено в эксплуатацию шесть новых футбольных мини-полей. Об этом сообщили УНН в Запорожской ОГА.
При этом в облгосадминистрации уточнили, что до конца года на территории области появится всего 8 новых футбольных мини-полей: работы на двух объектах пока продолжаются.
Как писал УНН, футбольную инфраструктуру развивают также в Луганской области.
Всего в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью по всей стране начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.