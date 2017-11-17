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На Запоріжжі внаслідок ДТП з вантажівкою загинули дві людини

На Запоріжжі внаслідок ДТП з вантажівкою загинули дві людини

Київ • УНН

 • 11326 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У місті Оріхів Запорізької області зіткнулись ГАЗ та ВАЗ. Внаслідок аварії загинули водій та пасажирка легковика. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ ДСНС УКраїни у Запорізькій області, передає УНН.

Внаслідок зіткнення, від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та пасажирка ВАЗ. Рятувальники за допомогою гідравличних ножиць дістали тіло водія та передали його поліції.

Медична допомога водію вантажівки не знадобилась.

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі та обставини нічної ДТП.

Як повідомляв УНН, у Києві на Повітрофлотському проспекті у дворі житлового будинку сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка.

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