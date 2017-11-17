На Запоріжжі внаслідок ДТП з вантажівкою загинули дві людини

Внаслідок зіткнення, від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та пасажирка ВАЗ. Рятувальники за допомогою гідравличних ножиць дістали тіло водія та передали його поліції.

Медична допомога водію вантажівки не знадобилась.

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі та обставини нічної ДТП.

Як повідомляв УНН, у Києві на Повітрофлотському проспекті у дворі житлового будинку сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка.