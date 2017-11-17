На Запорожье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В городе Орехов Запорожской области столкнулись ГАЗ и ВАЗ. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка ВАЗ. Спасатели с помощью гидравлических ножниц достали тело водителя и передали его полиции.
Медицинская помощь водителю грузовика не понадобилась.
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Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ночного ДТП.
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