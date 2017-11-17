На Запорожье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка ВАЗ. Спасатели с помощью гидравлических ножниц достали тело водителя и передали его полиции.

Медицинская помощь водителю грузовика не понадобилась.

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Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ночного ДТП.

Как сообщал УНН, в Киеве на Воздухофлотском проспекте во дворе жилого дома мусоровоз насмерть переехал мужчину.