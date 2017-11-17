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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35827 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46746 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51974 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92299 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99821 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На Запорожье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека

На Запорожье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 11322 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В городе Орехов Запорожской области столкнулись ГАЗ и ВАЗ. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка ВАЗ. Спасатели с помощью гидравлических ножниц достали тело водителя и передали его полиции.

Медицинская помощь водителю грузовика не понадобилась.

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Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ночного ДТП.

Как сообщал УНН, в Киеве на Воздухофлотском проспекте во дворе жилого дома мусоровоз насмерть переехал мужчину.

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