На Запоріжжі внаслідок авіаудару постраждало п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські війська завдали авіаційного удару по Оріхову Запорізької області – постраждало п'ятеро людей, серед них двоє поліцейських. Про це повідомила поліція Запорізької області, передає УНН.
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"П’ять постраждалих у результаті авіаційного удару. (...) В Оріхові внаслідок ракетної атаки зруйновано будівлю та територію комунальної установи. У будинках потрощило стіни, дахи та вікна, пошкоджені подвір’я, гаражі, автомобілі", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Двох працівників поліції з контузією госпіталізовано до лікарні. Ще трьох осіб доправили у лікарню з осколковими травмами.
У Степногірську військові рф завдали ударів із артилерії по територію домоволодіння місцевого жителя. Частково пошкоджено будинок, літню кухню, гараж і автомобіль.
Нагадаємо
16 грудня росіяни завдали по Запорізькій області щонайменше 15 ракетних ударів.