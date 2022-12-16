В Запорожской области в результате авиаудара пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские войска нанесли авиационный удар по Орехову Запорожской области – пострадали пять человек, среди них двое полицейских. Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает УНН.
Цитата
"Пять пострадавших в результате авиационного удара. (...) В Орехове в результате ракетной атаки разрушено здание и территорию коммунального учреждения. В домах разбиты стены, крыши и окна, повреждены двор, гаражи, автомобили", – говорится в сообщении.
Детали
Двое сотрудников полиции с контузией госпитализированы в больницу. Еще трех человек доставили в больницу с осколочными травмами.
В Степногорске военные рф нанесли удары с артиллерии по территории домовладения местного жителя. Частично повреждены дом, летняя кухня, гараж и автомобиль.
Напомним
Сегодня россияне нанесли по Запорожской области примерно 15 ракетных ударов.