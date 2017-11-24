На Запоріжжі викрили незаконний реабілітаційний центр, у якому проти волі утримували 17 людей

Як повідомили у відомстві, на підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду правоохоронці провели обшук за визначеною адресою де виявили, що територія по периметру огороджена високим бетонним парканом з колючим дротом, а на одній з будівель встановлені грата на вікнах та парадному вході. Саме за ними незаконно утримувались близько 17 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студенти-іноземці викрали в Одесі підлітка з метою отримання викупу

“Під час опитування 3 особи пояснили, що вищезазначене помешкання винаймає громадське об’єднання для надання послуг з лікування наркотичної та алкогольної залежності, де вони утримуються проти своєї волі більш ніж як 4 місяці. Відповідальні особи наведеного громадського об’єднання будь яких дозвільних документів про надання вказаних послуг на вимогу правоохоронців не надали”, — повідомили у обласній прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція про “викрадення” жінки у Києві: це — спецоперація

З особами, які незаконно утримувались, проводяться невідкладні слідчі дії та від них прийнято заяви про вчинення злочину, а саме незаконне позбавлення волі.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.146 КК України за фактом незаконного позбавлення волі та утримання протягом тривалого часу вказаних осіб.