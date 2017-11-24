В Запорожье разоблачили незаконный реабилитационный центр, в котором против воли удерживали 17 человек

Как сообщили в ведомстве, на основании постановления следственного судьи Бердянского горрайонного суда правоохранители провели обыск по определенному адресу где обнаружили, что территория по периметру ограждена высоким бетонным забором с колючей проволокой, а на одном из зданий установлены решетки на окнах и парадном входе. Именно там незаконно содержались около 17 человек.

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“В ходе опроса 3 человека объяснили, что вышеуказанное помещение снимает общественное объединение для оказания услуг по лечению наркотической и алкогольной зависимости, где они содержатся против своей воли более чем 4 месяцев. Ответственные лица даного общественного объединения любых разрешительных документов о предоставлении указанных услуг по требованию правоохранителей не предоставили”, — сообщили в областной прокуратуре.

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С лицами, которые незаконно содержались, проводятся неотложные следственные действия и от них приняты заявления о совершении преступления, а именно незаконное лишение свободы.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.146 УК Украины по факту незаконного лишения свободы и содержания в течение длительного времени указанных лиц.