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На Запоріжжі відкрили нове футбольне міні-поле

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Позавчора, 14 серпня, у м. Гуляйполе, що на Запоріжжі, було введено в експлуатацію чергове футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Про це повідомила Запорізька ОДА, передає УНН.

На Запоріжжі відкрили нове футбольне міні-поле

"Юні футболісти місцевої дитячо-юнацької спортивної школи тепер мають можливість круглий рік тренуватися і змагатися на сучасному і якісному покритті. На цьому футбольному майданчику будуть робити свої перші кроки майбутні Мессі та Рональду українського футболу", - прокоментував заступник начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Владислав Ковпак.

При цьому зазначається, що в рамках реалізації державної бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України" в 2017-2018 роках у області було ініційовано будівництво та реконструкцію 8 міні-футбольних полів на умовах співфінансування - 50 % коштів надається з державного бюджету, 20 % – з обласного та 30 % з місцевого бюджетів.

Також, у Запорізькій ОДА відзначили роль президента Федерації футболу України Андрія Павелка та голови Запорізької обласної федерації футболу Віктора Межейка у спорудженні спортивних майданчиків.

Нагадаємо, як писав УНН, на Буковині триває будівництво 8 нових міні-полів для футболу.

На Житомирщині - 31–го, на Черкащині – 8-ми, на Тернопільщині – 10-ти, на Рівненщині – 7-ми, тощо.

Загалом, у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні загалом розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.

"На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів“, — розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

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