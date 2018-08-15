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В Запорожье открыли новое футбольное мини-поле

Киев • УНН

 • 7433 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Позавчера, 14 августа, в пгт. Гуляйполе, что на Запорожье, было введен в эксплуатацию очередное футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Об этом сообщила Запорожская ОГА, передает УНН.

В Запорожье открыли новое футбольное мини-поле

"Юные футболисты местной детско-юношеской спортивной школы теперь имеют возможность круглый год тренироваться и соревноваться на современном и качественном покрытии. На этом футбольном поле будут делать свои первые шаги будущие Месси и Роналду украинского футбола", - прокомментировал заместитель начальника Управления молодежи, физической культуры и спорта Запорожской ОГА Владислав Ковпак.

При этом отмечается, что в рамках реализации государственной бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах в области было инициировано строительство и реконструкцию 8 мини-футбольных полей на условиях софинансирования - 50% средств предоставляется из государственного бюджета , 20% - из областного и 30% из местного бюджетов.

Также, в Запорожской ОГА отметили роль президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и председателя Запорожской областной федерации футбола Виктора Межейко в строительстве спортивных площадок.

Напомним, как писал УНН, на Буковине продолжается строительство 8 новых мини-полей для футбола.

В Житомирской области - 31-го, в Черкасской - 8-ми, в Тернопольсткой области - 10-ти, в Ровенской - 7-ми и тому подобное.

В общем, в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине в целом начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.

"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых маленьких футболистов", - рассказал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

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