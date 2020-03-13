На Запоріжжі від грипу померла 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У місті Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ".
"У місті Мелітополі зареєстрований летальний випадок від грипу у хлопчика 6 років. Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначну нежить, біль у горлі. Діагноз – назофарингіт, лікувався вдома", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 9 березня стан стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 градусів. Був госпіталізований до стаціонару дитячої лікарні о 12:10 в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, о 12:50 дитина померла.
Проти грипу не щеплений.
"При дослідженні секційного матеріалу методом ПЛР виявлена РНК грипу А (H1N1). Паталогоанатомічний діагноз - гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Рівненщині від грипу померла 51-річна жителька Костопільського району.