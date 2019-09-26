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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11258 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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На Запоріжжі в школі оголошено карантин через ГРВІ

Київ • УНН

 • 29696 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Мелітопольській школі №7 в Запорізькій області у декількох класах тимчасово призупинили заняття через захворювання значної кількості учнів на ГРВІ. Про це журналісту УНН розповів спеціаліст управління освіти Мелітопольської міської ради Наталя Тимошенко.

На Запоріжжі в школі оголошено карантин через ГРВІ

"На сьогодні тимчасово припинили заняття в 11 класі з 25 вересня та в 4 класі з 24 вересня. До кінця тижня, 27 вересня", - сказала Тимошенко.

За її словами, тимчасове припинення занять триватиме до 27 вересня. В понеділок діти мають вийти, якщо не буде прийнято рішення про продовження припинення занять.

Нагадаємо, близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування в сезоні 2019-2020 планують доставити в Україну.

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