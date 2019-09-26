В Запорожской области в школе объявлен карантин из-за ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Мелитопольской школе №7 в Запорожской области в нескольких классах временно приостановили занятия из-за заболевания значительного количества учеников ОРВИ. Об этом журналисту УНН рассказал специалист управления образования Мелитопольского городского совета Наталья Тимошенко.
"На сегодня временно прекратили занятия в 11 классе с 25 сентября и в 4 классе с 24 сентября. До конца недели, 27 сентября", - сказала Тимошенко.
По ее словам, временное прекращение занятий продлится до 27 сентября. В понедельник дети должны выйти, если не будет принято решение о продлении приостановки занятий.
Напомним, около 500 тыс. доз вакцин против гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020 планируют доставить в Украину.