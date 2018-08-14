На Запоріжжі трьох відпочивальників віднесло у відкрите море
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вчора о 05:00 в районі бази відпочинку "Жемчуг" в м. Приморськ Запорізької області трьох чоловіків віднесло в море. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"На відстані 1000 м від берега знаходились три людини, яких на надувному матраці відносило у відкрите море. Рятувальники дісталися до постраждалих та доставили чоловіків віком 29,30 та 31 роки на берег", - сказано у повідомлені.
Врятовані від надання медичної допомоги відмовились.
Нагадаємо, так з початку 2018 року від водної стихії в Україні загинули 874 людини, з них 88 - діти.
За даними ДСНС, лише за один день — неділю, 12 серпня, потонуло 15 осіб. Загалом за минулий тиждень на водоймах країни загинула 81 людина.
Зазначимо, що цього року статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік.