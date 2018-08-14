В Запорожской области трех отдыхающих унесло в открытое море
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Вчера в 05:00 в районе базы отдыха "Жемчуг" в г. Приморск Запорожской области трех мужчин унесло в море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На расстоянии 1000 м от берега находились три человека, которых на надувном матрасе относило в открытое море. Спасатели добрались до пострадавших и доставили мужчин в возрасте 29,30 и 31 лет на берег", - говорится в сообщении.
Избавлены от оказания медицинской помощи отказались.
Напомним, так с начала 2018 года от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.
По данным ГСЧС, только за один день - воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погибли 81 человек.
Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.