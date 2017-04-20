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На Запоріжжі стартує весняне обстеження автошляхів

На Запоріжжі стартує весняне обстеження автошляхів

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Запорізькій області починається весняне обстеження автошляхів. Про це повідомили у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, передає УНН.

Обстеження планується провести у два етапи: підготовчий огляд та практичний. Підготовчий етап включає в себе створення комісії, графіків перевірки та готовності виробничих баз та дорожньої спецтехніки.

Другим етапом — практичним — комісія перевірить стан доріг загального користування області та залізничних переїздів щодо їхньої придатності до експлуатації після зимового періоду та з метою визначення необхідних об’ємів ремонтних робіт при підготовці їх до літнього періоду експлуатації.

До складу комісії увійдуть представники Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, ДП “Запорізький облавтодор”, Управління превентивної діяльності ГУНП у Запорізькій області, Придніпровської залізниці (по залізничних переїздах), громадських організацій.

Обстеження планують закінчити до 3-го травня.

Нагадаємо, очільник “Укравтодору” Славомир Новак пообіцяв створити чорний список недобросовісних підрядників.

Як раніше повідомляв УНН, компанію “ПБС” звинувачують у заволодінні держкоштами у сумі 22 млн грн під час ремонту доріг. Попри це, нещодавно компанія “ПБС” виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн.

Крім того, ця компанія нині претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Також ця компанія претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Львівській області на проведення поточного ремонту автодороги М-06 вартістю майже 800 млн грн.

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