В Запорожской области стартует весеннее обследование автодорог

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90944 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112895 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114202 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111099 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103217 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106686 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151268 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Запорожской области стартует весеннее обследование автодорог

В Запорожской области стартует весеннее обследование автодорог

Киев  •  УНН

 • 12438 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Запорожской области начинается весеннее обследование автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает УНН.

Обследование планируется провести в два этапа: подготовительный обзор и практический. Подготовительный этап включает в себя создание комиссии, графиков проверки и готовности производственных баз и дорожной спецтехники.

На втором этапе — практическом — комиссия проверит состояние дорог общего пользования области и железнодорожных переездов по их пригодности к эксплуатации после зимнего периода и с целью определения необходимых объемов ремонтных работ при подготовке их к летнему периоду эксплуатации.

В состав комиссии войдут представители Службы автомобильных дорог в Запорожской области, ГП “Запорожский облавтодор”, Управление превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области, Приднепровской железной дороги (по железнодорожным переездам), общественных организаций.

Обследование планируется завершить до 3 мая.

Напомним, глава “Укравтодора” Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.

Как ранее сообщал УНН, компанию “ПБС” обвиняют в завладении госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог. Несмотря на это, недавно компания “ПБС” выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.

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