В Запорожской области стартует весеннее обследование автодорог
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Запорожской области начинается весеннее обследование автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает УНН.
Обследование планируется провести в два этапа: подготовительный обзор и практический. Подготовительный этап включает в себя создание комиссии, графиков проверки и готовности производственных баз и дорожной спецтехники.
На втором этапе — практическом — комиссия проверит состояние дорог общего пользования области и железнодорожных переездов по их пригодности к эксплуатации после зимнего периода и с целью определения необходимых объемов ремонтных работ при подготовке их к летнему периоду эксплуатации.
В состав комиссии войдут представители Службы автомобильных дорог в Запорожской области, ГП “Запорожский облавтодор”, Управление превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области, Приднепровской железной дороги (по железнодорожным переездам), общественных организаций.
Обследование планируется завершить до 3 мая.
Напомним, глава “Укравтодора” Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.
Как ранее сообщал УНН, компанию “ПБС” обвиняют в завладении госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог. Несмотря на это, недавно компания “ПБС” выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.
Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.
Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.