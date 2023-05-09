На Запоріжжі окупанти почали вивозити дітей та "бюджетників". У Генштабі кажуть, що охочих небагато
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Запоріжжі окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Як повідомили у Генштабі, охочих виявилось небагато, передає УНН.
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За даними Генштабу, 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери.
"Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.