На Запорожье оккупанты начали вывозить детей и "бюджетников". В Генштабе говорят, что желающих немного

Детали

По данным Генштаба, 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы.

"Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу", - сообщили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.