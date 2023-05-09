На Запорожье оккупанты начали вывозить детей и "бюджетников". В Генштабе говорят, что желающих немного
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Запорожье оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Как сообщили в Генштабе, желающих оказалось немного, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы.
"Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу", - сообщили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.