На Запоріжжі окупанти обстріляли чотири села та Оріхів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли чотири села та місто Оріхів у Запорізькій області, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Юльївка, Юрківка, Кам'янське, Новокарлівка, Оріхів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Деталі
Надійшло 10 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 63 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
У ніч на 26 липня у Запорізькій області працювало важке артилерійське озброєння ворога.