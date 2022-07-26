На Запорожье оккупанты обстреляли четыре села и Орехов

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Юльевка, Юрковка, Каменское, Новокарловка, Орехов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Поступило 10 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Как отмечается, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 63 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

В ночь на 26 июля в Запорожской области работало тяжелое артиллерийское вооружение врага.