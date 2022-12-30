На Запоріжжі майже 600 випадків викрадень, понад 230 людей досі у полоні росіян

Цитата

«Терор цивільного населення триває: вчителів та лікарів примушують працювати в школах, батьків які не ведуть дітей в окупаційні школи, залякують. Наразі зафіксовано майже 600 випадків викрадень, понад 230 земляків й досі у руках загарбника», - повідомив Старух у Телеграм.

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Окрім того, він повідомив, що по лінії фронту тривають бойові дії: на громади прийшовся 81 обстріл за добу.

«Вночі загарбник запускав дрони-камікадзе, але завдяки чудовій роботі ПВО вони збиті. Тривають артилерійські дуелі, успішно знищуються військові об’єкти ворога», - зазначив Старух.

Доповнення

Окупанти на Запорізькій АЕС готують автобуси, якими вивозитимуть енергодарців у місто Джанкой АР Крим. Загарбники заявляють, що "евакуація" є добровільною, але, як показала практика, після охочих буде примусове виселення.