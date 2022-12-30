На Запорожье почти 600 случаев похищений, более 230 человек до сих пор в плену россиян

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«Террор гражданского населения продолжается: учителей и врачей заставляют работать в школах, родителей, не ведущих детей в оккупационные школы, запугивают. Сейчас зафиксировано почти 600 случаев похищений, более 230 земляков до сих пор в руках захватчика», - сообщил Старух в Телеграм.

Детали

Кроме того, он сообщил, что по линии фронта продолжаются боевые действия: на громады пришелся 81 обстрел за сутки.

«Ночью захватчик запускал дроны-камикадзе, но благодаря великолепной работе ПВО они сбиты. Продолжаются артиллерийские дуэли, успешно уничтожаются военные объекты врага», - отметил Старух.

Дополнение

Оккупанты на Запорожской АЭС готовят автобусы, которыми будут вывозить энергодарцев в город Джанкой АР Крым. Захватчики заявляют, что "эвакуация" добровольна, но, как показала практика, после желающих будет принудительное выселение.