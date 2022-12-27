Росіяни готуються до "евакуації" жителів Енергодару — ЦНС

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Як зазначає ЦНС, росіяни мають на меті змінити демографічний склад населення, та створюють пропагандистську картинку про “тікаючих” від України жителів. Мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію.

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"Водночас росіяни закрили блок-пост у Василівці (Запорізька область), звідки мешканці тимчасово окупованих територій виїжджали на підконтрольні Уряду України території. Це свідчить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці листопада жителів Острогозького району Воронезької області готують евакуацію з 15 селищ і хуторів, розташованих "в межах 100 км від кордону рф з Україною". Відповідні документи вже розсилають людям.