На Запоріжжі легкове авто насмерть збило велосипедиста
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, 7 листопада, на трасі Запоріжжя—Мелітополь, легкове авто насмерть збило 66-річного велосипедиста. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Як повідомили лікарі швидкої допомоги, легковий автомобіль збив велосипедиста та “протягнув” його близько 20 метрів.
Працівники “швидкої” констатували смерть постраждалого в аварії.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня авто насмерть збило велосипедистку на Запоріжжі.