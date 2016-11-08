В Запорожской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября, на трассе Запорожье-Мелитополь, легковой автомобиль насмерть сбил 66-летнего велосипедиста. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Как сообщили врачи скорой помощи, легковой автомобиль сбил велосипедиста и "протянул" его около 20 метров.
Работники "скорой" констатировали смерть пострадавшего в аварии.
Напомним, вечером 27 октября авто насмерть сбило велосипедистку в Запорожской области.