На Запоріжжі горів торгівельний комплекс

Завдяки оперативному реагуванню рятувальникам вдалось зупинити розповсюдження вогню на значно більшу площу.

"О 06:27 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у торговому комплексі по вул. Українська м. Енергодар. Завдяки оперативним діям вогнеборців та правильно обраному напрямку гасіння пожежі вдалося ліквідувати пожежу у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів та запобігти розповсюдженню вогню, а саме - з 800 кв.м. торгівельного центру постраждало лише 75 кв.м. Інші торговельні зали комплексу не ушкоджені", - повідомила Ю. Баришева.

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування. Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНН, у Київській області сталась пожежа в цеху по виробництву пелетів.