В Запорожской области горел торговый комплекс
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня утром в г.. Энергодар Запорожской области произошел пожар в торговом центре. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Благодаря оперативному реагированию спасателям удалось остановить распространение огня на значительно большую площадь.
"В 6:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в торговом комплексе по ул. Украинская м. Энергодар. Благодаря оперативным действиям пожарных и правильно выбранном направлении тушения пожара удалось ликвидировать и предотвратить распространение огня. С 800 кв.м. торгового центра пострадало лишь 75 кв.м. Другие торговые залы комплекса не повреждены", - сообщила Барышева.
Причина пожара на данный момент устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование. От ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники, 15 человек личного состава.
Как сообщал УНН, в Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет.