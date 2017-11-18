В Запорожской области горел торговый комплекс

Благодаря оперативному реагированию спасателям удалось остановить распространение огня на значительно большую площадь.

"В 6:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в торговом комплексе по ул. Украинская м. Энергодар. Благодаря оперативным действиям пожарных и правильно выбранном направлении тушения пожара удалось ликвидировать и предотвратить распространение огня. С 800 кв.м. торгового центра пострадало лишь 75 кв.м. Другие торговые залы комплекса не повреждены", - сообщила Барышева.

Причина пожара на данный момент устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование. От ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники, 15 человек личного состава.

Как сообщал УНН, в Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет.