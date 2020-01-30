На Запоріжжі дівчинка померла від туберкульозного менінгіту: її рідні у лікарні
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 січня УНН. У Кам'янці-Дніпровській, що у Запорізькій області, близько двох тижнів тому померла дівчинка, учениця 2 класу. Вже у лікарні в неї діагностували туберкульозний менінгіт. Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, матір трьох дітей привела додому чоловіка, який був в місцях обмеження волі.
Деякий час чоловік жив разом з родиною. Вочевидь, саме від нього заразилася вся родина. Окрім одного хлопчика, який навчається у шостому в класі - у нього виявився імунітет.
Після того, як померла дівчинка та лікарі виявили хворобу у матері та ще одного сина — жінку з хлопцем госпіталізували до протитуберкульозного диспансеру у Запоріжжі.
Хлопець, який не заразився наразі продовжує ходити до школи. На рівні місцевої влади вирішується питання щодо ймовірного переведення школи на карантин.
Нагадаємо, в Україні понад 400 дітей хворіють на туберкульоз.