На Запоріжжі чоловік підпалив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Запорізькій області під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною та підпалив. Наразі жінка з опіками тіла перебуває у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 13 вересня.
"Близько 18:00 в будинку у селі Тернівка господар, чоловік 1994 року народження, разом зі знайомими вживав спиртні напої. Серед гостей була місцева мешканка 1962 року народження. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою. Присутні допомогли загасити полум’я. А зловмисник зник у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
У результаті жінку доставили до однієї з лікарень міста Запоріжжя та госпіталізували.
Правоохоронці затримали зловмисника, який перебував у цьому ж селі, за місцем мешкання матері.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство місцевої жительки.