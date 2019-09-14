В Запорожской области мужчина поджег женщину

Сообщение об инциденте поступило в полицию 13 сентября.

"Около 18:00 в доме в селе Терновка хозяин, мужчина 1994 года рождения, вместе со знакомыми употреблял спиртные напитки. Среди гостей была местная жительница 1962 года рождения. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В результате женщину доставили в одну из больниц города Запорожья и госпитализировали.

Правоохранители задержали злоумышленника, который находился в этом же селе, по месту жительства матери.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Напомним, запорожские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы.