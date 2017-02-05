На Запоріжжі чоловік кинув гранату до магазину
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. У селі Камиш-Зоря Більмацького району Запорізької області чоловік кинув гранату у вікно магазину. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Подія сталася рано вранці 4 лютого. Від вибуху гранати постраждав місцевий фермер.
Лікарі “швидкої”, що прибули на місце події, діагностували у 56-річного чоловіка осколкові поранення лівого стегна та правої гомілки.
Подробиці події встановлюються.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва заарештував військовослужбовця-контрактника, який перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці.