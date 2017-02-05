В Запорожской области мужчина бросил гранату в магазин
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В селе Камыш-Заря Бильмакского района Запорожской области мужчина бросил гранату в окно магазина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Событие произошло рано утром 4 февраля. От взрыва гранаты пострадал местный фермер.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, диагностировали у 56-летнего мужчины осколочные ранения левого бедра и правой голени.
Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, Печерский районный суд города Киева арестовал военнослужащего-контрактника, который перевозил арсенал боеприпасов в киевской подземке.