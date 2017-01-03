На замерзлому озері в Канаді влаштували гру в хокей

На озері Воннок, яке знаходиться в 45 хвилинах від Ванкувера, група людей влаштувала гру в хокей.

Кадри гри на замерзлому озері, зроблені дроном, засвідчують рідкісне явище.

Адже Британська Колумбія відома м’якими, нехолодними зимами. І сильні заморозки тут трапляються доволі рідко.