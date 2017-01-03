На замерзлому озері в Канаді влаштували гру в хокей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На замерзлому озері Воннок, що у Британській Колумбії (Канада), місцесі жителі влаштували гру в хокей, передає УНН з посиланням на Business Insider.
На озері Воннок, яке знаходиться в 45 хвилинах від Ванкувера, група людей влаштувала гру в хокей.
Кадри гри на замерзлому озері, зроблені дроном, засвідчують рідкісне явище.
Адже Британська Колумбія відома м’якими, нехолодними зимами. І сильні заморозки тут трапляються доволі рідко.