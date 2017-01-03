На замерзшем озере в Канаде устроили игру в хоккей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На замерзшем озере Воннок, что в Британской Колумбии (Канада), местные жители устроили игру в хоккей, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
На озере Воннок, которое находится в 45 минутах от Ванкувера, группа людей устроила игру в хоккей.
Кадры игры на замерзшем озере, сделанные дроном, засвидетельствовали редкое явление.
Ведь Британская Колумбия известна мягкими, теплыми зимами. И сильные заморозки здесь случаются довольно редко.