На залізничній станції "Гракове" вночі затримали чоловіка з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Харківщині на залізничній станції "Гракове" цієї ночі затримали жителя Ізюму, в якого вилучили 3 гранати із запалами до них, сигнальну ракету, підствольну гранату та патрон калібру 14,5 мм. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлений невідомий з пакетом, у якому знаходяться предмети, схожі на гранати. Правопорушником виявився мешканець міста Ізюма, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік від рідного міста – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали працівника СБУ під час збуту боєприпасів мешканцю Харкова.