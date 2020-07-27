На залізничній станції "Гракове" вночі затримали чоловіка з гранатами

"26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлений невідомий з пакетом, у якому знаходяться предмети, схожі на гранати. Правопорушником виявився мешканець міста Ізюма, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік від рідного міста – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали працівника СБУ під час збуту боєприпасів мешканцю Харкова.