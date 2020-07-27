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19 березня, 18:42 • 48681 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101917 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101927 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117535 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123961 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120408 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156303 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124803 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123924 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На залізничній станції "Гракове" вночі затримали чоловіка з гранатами

На залізничній станції "Гракове" вночі затримали чоловіка з гранатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На Харківщині на залізничній станції "Гракове" цієї ночі затримали жителя Ізюму, в якого вилучили 3 гранати із запалами до них, сигнальну ракету, підствольну гранату та патрон калібру 14,5 мм. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлений невідомий з пакетом, у якому знаходяться предмети, схожі на гранати. Правопорушником виявився мешканець міста Ізюма, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік від рідного міста – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали працівника СБУ під час збуту боєприпасів мешканцю Харкова.

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