На железнодорожной станции "Граково" ночью задержали мужчину с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" этой ночью задержали жителя Изюма, у которого изъяли 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты. Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали сотрудника СБУ во время сбыта боеприпасов жителю Харькова.