На заході Японії зафіксовано новий штам коронавірусу

Деталі

Зазначається, що інфікований чоловік не залишав Японію, в зв’язку з чим міська влада підозрює, що мутація відбулася безпосередньо в його організмі. При цьому генетичний аналіз продемонстрував походження нової інфекції від штаму з Великої Британії. Крім того, виявлений в місті штам володіє тим же ризиком виникнення важких симптомів у тих, що заразилися і великою швидкістю поширення, підкреслює NHK.

Раніше на території Кобе, де знаходиться один з найбільших міжнародних портів країни, було виявлено близько 150 випадків інфікування зарубіжними штамами коронавірусу.

Довідка

За останніми даними, загальна кількість випадків зараження в Японії перевищило 750 тис., більше 13 тис. осіб померли.

Згідно статистики ВООЗ — в Японії 746 713 випадків захворювання, жертвами стали 13 048 людей.