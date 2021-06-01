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На заході Японії зафіксовано новий штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Влада міста Кобе на заході Японії оголосила про виявлення у 50-річного місцевого жителя зараження новим штамом коронавірусу, який мутував. Про це у вівторок повідомив телеканал NHK, пише УНН.

На заході Японії зафіксовано новий штам коронавірусу

Деталі

Зазначається, що інфікований чоловік не залишав Японію, в зв’язку з чим міська влада підозрює, що мутація відбулася безпосередньо в його організмі. При цьому генетичний аналіз продемонстрував походження нової інфекції від штаму з Великої Британії. Крім того, виявлений в місті штам володіє тим же ризиком виникнення важких симптомів у тих, що заразилися і великою швидкістю поширення, підкреслює NHK.

Раніше на території Кобе, де знаходиться один з найбільших міжнародних портів країни, було виявлено близько 150 випадків інфікування зарубіжними штамами коронавірусу.

Довідка

За останніми даними, загальна кількість випадків зараження в Японії перевищило 750 тис., більше 13 тис. осіб померли.

Згідно статистики ВООЗ — в Японії 746 713 випадків захворювання, жертвами стали 13 048 людей.

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