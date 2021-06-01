На западе Японии зафиксирован новый штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Власти города Кобе на западе Японии объявили о выявлении у 50-летнего местного жителя заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что инфицированный мужчина не покидал Японию, в связи с чем городские власти подозревают, что мутация произошла непосредственно в его организме. При этом генетический анализ продемонстрировал происхождение новой инфекции от штамма из Великобритании. Кроме того, обнаруженный в городе штамм обладает тем же риском возникновения тяжелых симптомов у заразившихся и большой скоростью распространения, подчеркивает NHK.
Ранее на территории Кобе, где находится один из крупнейших международных портов страны, было выявлено около 150 случаев инфицирования зарубежными штаммами коронавируса.
Справка
По последним данным, общее количество случаев заражения в Японии превысило 750 тыс., более 13 тыс. человек умерли.
Согласно статистике ВОЗ — в Японии 746 713 случаев заболевания, жертвами стали 13 048 человек.