На заході Великої Британії прогримів потужний вибух

Будівля, в якій стався вибух, було повністю зруйнована. Усі постраждалі перебували неподалік у китайському ресторані.

Збиток був, імовірно, нанесений і іншим довколишнім будівлям.

Причиною вибуху газета називає витік газу або пожежу.

На місце прибули численні правоохоронці і щонайменше десять машин швидкої допомоги.