На заході Великої Британії прогримів потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Потужний вибух стався на заході Великої Британії в графстві Мерсісайд, імовірно, від витоку газу або пожежі, постраждали 15 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
Будівля, в якій стався вибух, було повністю зруйнована. Усі постраждалі перебували неподалік у китайському ресторані.
Збиток був, імовірно, нанесений і іншим довколишнім будівлям.
Причиною вибуху газета називає витік газу або пожежу.
На місце прибули численні правоохоронці і щонайменше десять машин швидкої допомоги.