На западе Великобритании прогремел мощный взрыв

Здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане.

Ущерб был, вероятно, нанесен и другим окружающим зданиям.

Причиной взрыва газета называет утечка газа или пожар.

На место прибыли многочисленные правоохранители и по меньшей мере десять машин скорой помощи.