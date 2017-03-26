На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд, вероятно, от утечки газа или пожара, пострадали 15 человек, сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане.
Ущерб был, вероятно, нанесен и другим окружающим зданиям.
Причиной взрыва газета называет утечка газа или пожар.
На место прибыли многочисленные правоохранители и по меньшей мере десять машин скорой помощи.