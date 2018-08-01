На заході України сьогодні продовжаться грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Початок останнього місяця літа для заходу України буде дощовим, очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Крім того, 1 серпня на річках басейнів Дністра у межах Івано-Франківської області, Прута та Сіреті очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. На річках басейну Дністра можливий початковий вихід на заплаву.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки.
Нагадаємо, в Україні через негоду без світла залишилися близько 120 міст і сіл.