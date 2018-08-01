На западе Украины сегодня продолжатся грозовые дожди

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Начало последнего месяца лета для запада Украины будет дождливым, ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Днем 1 августа в западных областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Кроме того, 1 августа на реках бассейнов Днестра в пределах Ивано-Франковской области, Прута и Сирете ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. На реках бассейна Днестра возможен начальный выход на пойму.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Напомним, в Украине из-за непогоды без света остались около 120 городов и сел.

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