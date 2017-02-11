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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 39323 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Заході час від часу перевіряють на міцність позицію України щодо ситуації на Донбасі - політолог

Київ • УНН

 • 10251 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна має незламно відстоювати позицію щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політолог Сергій Таран, передає УНН.

На Заході час від часу перевіряють на міцність позицію України щодо ситуації на Донбасі - політолог

“На Заході час від часу намагаються пробувати на міцність українську позицію і перевіряють, чи готова йти Україна на якісь поступки і поступатися Росії в тому, щоб виконувати Мінські угоди за російським сценарієм. Це не тому, що Захід якийсь злий чи в нього якісь погані наміри, а тому що на Заході дивляться на Україну як на одну з країн, в якій є проблеми, а проблема — війна”, — сказав він.

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