На Заході час від часу перевіряють на міцність позицію України щодо ситуації на Донбасі - політолог

“На Заході час від часу намагаються пробувати на міцність українську позицію і перевіряють, чи готова йти Україна на якісь поступки і поступатися Росії в тому, щоб виконувати Мінські угоди за російським сценарієм. Це не тому, що Захід якийсь злий чи в нього якісь погані наміри, а тому що на Заході дивляться на Україну як на одну з країн, в якій є проблеми, а проблема — війна”, — сказав він.