На захист української мови: Герещенко викликала Бужанського на дуель, він відповів

КИЇВ. 16 липня. УНН. Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» викликала нардепа з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського на дуель у формі диктанту. З такою заявою Геращенко виступила на мітингу під ВР, основною вимогою якого є недопущення ухвалення законопроекту Бужанського про функціонування української мови в закладах освіти, повідомляє УНН.