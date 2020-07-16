На захист української мови: Герещенко викликала Бужанського на дуель, він відповів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» викликала нардепа з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського на дуель у формі диктанту. З такою заявою Геращенко виступила на мітингу під ВР, основною вимогою якого є недопущення ухвалення законопроекту Бужанського про функціонування української мови в закладах освіти, повідомляє УНН.
“Я викликаю пана Бужанського на дуель. Написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю”, — заявила Геращенко.
Максим Бужанській відповів Геращенко повідомленням у своєму Telegram-каналі.
“Ірина Геращенко викликала мене на дуель, диктант з російської мови. Каже, що напише його краще за Бужанського. Так. Також вона краще за мене заспіває, намалює рушник, штовхне ядро, зробить сальто і стрибне через козла. Ірина найкраща, факт”, — написав іронічне повідомлення нардеп.
Пізніше він додав також додав, що обирає твір, а не диктант.
Як повідомляв УНН, під ВР відбувається мітинг проти законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти”, ініціатором якого є Бужанський.
Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути цей законопроект, яким передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою. Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.
Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати.
Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.
“Вам брешуть, це не закон про мову — це закон про правила. Вам брешуть, це не закон про скорочення української в школах, це про те, що всі будуть вчити її однаково. Вам брешуть — це не відкат назад, це крок вперед, до ЄС, до європейських принципів. Жоден школяр не стане вчити українську менше. Жоден школяр не стане навчатися українською менше, ніж всі решта українських школярів", — заявив нардеп.
Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання”.