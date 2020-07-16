В защиту украинского языка: Герещенко вызвала Бужанского на дуэль, он ответил

"Я вызываю господина Бужанского на дуэль. Написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю", - заявила Геращенко.

Максим Бужанский ответил Геращенко сообщению в своем Telegram-канале.

"Ирина Геращенко вызвала меня на дуэль, диктант по русскому языку. Говорит, напишу его лучше Бужанского. Да. Так же, она лучше чем я споёт, нарисует рушнык, толкнет ядро, сделает сальто и прыгнет через козла. Ирина лучшая, факт", - написал ироничное сообщение нардеп.

Позже он добавил также добавил, что выбирает сочинение, а не диктант.

Как сообщал УНН, ВР происходит митинг против законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях", инициатором которого является Бужанский.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть этот законопроект, которым предусматривается предоставление права лицам, начавшим обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украині, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы.

Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

"Вам лгут, это не закон о языке - это закон о правилах. Вам лгут, это не закон о сокращении украинского в школах, это о том, что все будут учить его одинаково. Вам лгут- это не откат назад, это шаг вперёд, к ЕС, к европейским принципам. Ни один школьник не станет учить украинский меньше. Ни один школьник не станет учиться на украинском меньше. Чем все остальные украинские школьники", - заявил нардеп.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".