На Закарпатті знайшли тіло потонулої у річці дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Рятувальники у Закарпатській області знайшли тіло трирічної дитини, яка напередодні впала в річку та потонула. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
"Близько 13:00 25 липня у ході проведення пошукових робіт на річці Лазещина у Рахівському районі фахівці водолазно-рятувального відділення м. Хуст відшукали тіло трирічної дитини, яка потонула напередодні, 24 липня", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники разом із родичами та місцевим населенням проводили зовнішній огляд берегової зони та акваторії річки. Крім того, здійснювалося підводне обстеження шляхом занурення.
"Тіло (дівчинки, - ред.) було знайдено на відстані близько 2 км від того місця, де її востаннє бачили. Обставини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Закарпатській області дівчинка 2015 року народження впала в русло річки Лазещина та потонула.