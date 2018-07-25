На Закарпатье нашли тело утонувшего в реке ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Спасатели в Закарпатской области нашли тело трехлетнего ребенка, который накануне упал в реку и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
"Около 13:00 25 июля в ходе проведения поисковых работ на реке Лазещина в Раховском районе специалисты водолазно-спасательного отделения г. Хуст нашли тело трехлетнего ребенка, утонувшего накануне, 24 июля", - говорится в сообщении.
Спасатели вместе с родственниками и местным населением проводили внешний осмотр береговой зоны и акватории реки. Кроме того, осуществлялось подводное обследование путем погружения.
"Тело (девочки, - ред.) было найдено на расстоянии около 2 км от того места, где ее в последний раз видели. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Закарпатской области девочка 2015 года рождения упала в русло реки Лазещина и утонула.