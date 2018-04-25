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На Закарпатті затримали на хабарі завідуючого пологовим відділенням райлікарні

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 квітня. УНН. 24 квітня, у Хустському районі прокуратура затримала на хабарі у 400 доларів США завідуючого пологовим відділенням районної лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

На Закарпатті затримали на хабарі завідуючого пологовим відділенням райлікарні

“Працівниками Хустської місцевої прокуратури спільно з співробітниками УЗЕ в Закарпатській області Департаменту захисту економіки НПУ у Закарпатській області задокументовано злочинну схему вимагання та отримання неправомірних вигод завідуючим пологового відділення Хустської районної лікарні. Затримано завідуючого відділенням Хустської ЦРЛ на „гарячому“, при одержанні 400 доларів США від місцевого мешканця за вирішення питання про госпіталізацію та прийом пологів від його дружини”, — розповіла речниця прокуратури Закарпатської області Марина Безега.

Наразі до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 368 КК України — вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

На даний час на місці події тривають першочергові слідчі дії.

Фігуранта вже затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання,щодо повідомлення йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу “Київ-Чоп”.

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